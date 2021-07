Schauderhafte Vereinshymnen

Für viele endet der Stadionbesuch mit angeschlagenen Stimmbändern und einem rauhen Hals. Das ganze Spiel lang hat man seine Mannschaft angefeuert und ist lautstark hinter ihr gestanden.

Die einzelnen Gruppen zelebrieren ihr Fan-Dasein mit unglaublich spektakulären Choreographien und Gesängen. An der Anfield Road In Liverpool singen 45.000 "You'll never walk alone". Man bekommt sprichwörtlich eine Gänsehaut und genau das ist es was einen Stadionbesuch ausmacht. Bei Manchester United ist "Glory, Glory Man United" nicht mehr aus dem Stadion wegzudenken.