Schatten über dem türkischen Fußball

"Das ist nichts Besonderes und betrifft nicht nur Fenerbahçe oder Besiktas", sagt der türkische Journalist Ihsan Ekici. In den 16 Jahren, die er in seiner Heimat gearbeitet hat, habe er überall Betrug gesehen. Was düster klingt, war bis April 2011 gar nicht verboten. Es gehörte zwar nicht zum guten Ton, die Gegner eines anderen Topklubs mit einer Finanzspritze zu motivieren, war aber - so lange es sich nicht um die Aufforderung handelte, absichtlich zu verlieren - geduldeter Usus.



Erst eine Gesetzesnovelle hat diesen Graubereich nun für illegal erklärt und der Justiz ein Handlungsfeld eröffnet. "Der Fußball wird sich nun zu 100 Prozent ändern. Bisher hat das Geld regiert, jetzt wird wieder der Fußball regieren", hofft Ekici.



Am Dienstag trifft Österreich im letzten Spiel der EM-Qualifikation auf die Türkei. Der 2:1-Zittersieg gegen Kasachstan am Freitag war für die Moral der Elf von Guus Hiddink wichtig. Denn der Manipulationsskandal drückt auch auf die Stimmung im Nationalteam. "Die Spieler sind verunsichert und gestresst. Viele schlafen nachts nicht mehr gut, aus Angst, die Polizei oder der Staatsanwaltschaft könnten anrufen", weiß Türkei-Experte Ekici.