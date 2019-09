Ex-ÖFB-Teamstürmer Sanel Kuljic wurde erneut verhaftet

Sanel Kuljic hat erneut Ärger mit der Justiz. Wie die Kronenzeitung am Samstag berichtete, sei der ehemalige ÖFB-Teamstürmer in der Boutique seiner Freundin verhaftet worden. Diesmal geht es allerdings nicht um den Wettbetrug, sondern um den Verdacht, dass der bald 42-Jährige am Drogenhandel beteiligt gewesen sein könnte. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Zuletzt hatte eben die Kronenzeitung Kuljic wieder in die Schlagzeilen gebracht. "Ja, es werden in Österreichs höchster Liga weiterhin Spiele manipuliert", behauptete der Ex-Angreifer gegenüber dem Blatt.

Im November 2013 hatte der Fall Taboga mit Kuljic als Schlüsselfigur Österreichs Fußball erschüttert. Im Oktober 2015 wurde Kuljic wegen Wettbetrugs, Erpressung und Nötigung zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.