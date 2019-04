Salzburgs neuer Trainer: Eine typisch amerikanische Karriere

Nach drei Niederländern (Stevens, Adriaanse, Moniz), drei Deutschen (Schmidt, Zeidler, Rose), zwei Österreichern (Jara, Hütter), einem Italiener (Trapattoni) und einem Spanier ( Óscar Garcia) darf sich erstmals seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 ein US-Amerikaner im Salzburger Traineramt versuchen.

Jesse Marsch, 45 Jahre, geboren in Racine am Michigansee (US-Bundesstaat Wisconcin), ehemaliger US-Teamspieler, mehr als drei Jahre erfolgreicher Cheftrainer bei den New York Red Bulls und aktuell Co-Trainer von RB-Leipzig-Cheftrainer Ralf Rangnick.