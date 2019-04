Leipziger Co-Trainer wird Rose-Nachfolger

Marsch hatte den Posten im zweiten Glied allerdings nur übernommen, weil er neben Englisch und Französisch noch eine dritte Fremdsprache lernen wollte, bevor er in Europa einen Cheftrainerposten übenehmen wollte.

Cheftrainer war er schon bei den beiden Major-League-Soccer-Vereinen Montreal Impact und New Red Bulls. Auch beim US-amerikanischen Verein des Salzburger Getränkekonzerns hatte es von Fanseiten Vorbehalte gegen seine Verpflichtung gegeben, nachdem er der im Jahr 2015 die Vereinslegende Mike Petke als Trainer abgelöst hatte. Aber Marsch überzeugte alle seine Kritiker und wurde schon in seinem ersten Jahr in New York zum Trainer der Saison gewählt.

Bei Salzburg unterzeichnete er nun einen Vertrag über drei Jahre. Offiziell präsentiert werden soll er allerdings erst nach dem Saisonende.