Rose-Nachfolger: Ein Favorit mit (zu?) viel Stallgeruch

Salzburgs Sportdirektor gibt bei der Suche nach einem neuen Trainer und damit des Nachfolgers von Marco Rose den zeitlichen Rahmen vor: „Wir werden dann einen neuen Trainer präsentieren, wenn wir überzeugt sind, die richtige Lösung gefunden zu haben. Wir haben nicht endlos Zeit. Das wissen wir auch, aber wir lassen uns nicht unter Druck setzen, wollen das Bestmögliche und eine langfristige Lösung für den Verein finden“, sagte Christoph Freund.

Ein Name wird im Vereinsumfeld seit Wochen hoch gehandelt: Jesse Marsch. Der US-Amerikaner war (äußerst erfolgreich) Trainer bei den New York Red Bulls. In dieser Zeit hospitierte er mehrmals in Salzburg und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Ein Thema war der 45-Jährige beim österreichischen Serienmeister schon mehrmals. Cheftrainer wolle er im deutschsprachigen Raum aber nur werden, wenn er Deutsch können würde, hieß es bisher immer.