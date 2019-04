Nach Roses Abschied: Die Bilanz der zehn Red-Bull-Trainer

Huub Stevens: Irgendwie hatte er mit seiner direkten Art nicht zu Red Bull gepasst, der „Knurrer von Kerkrade“. Aber erfolgreich war Stevens in seinem ersten Jahr. Salzburg spielte in der Saison 2009/’10 nie überragend, punktete aber immer kontinuierlich. Erst nach der schweren Verletzung von Torhüter Eddie Gustafsson begann man zu wackeln. Aber am Ende reichte es dank eines Auswärtssieges bei Sturm Graz doch noch zum Titel. Die zweite Saison brachte Stevens nicht mehr zu Ende. Nach 27 Runden war für den Niederländer Schluss in Salzburg. Der aktuelle Schalke-Trainer scheiterte zwei Mal in der Champions-League-Qualifikation (an Maccabi Haifa und Hapoel Tel Aviv). Dafür führte er Red Bull in beiden Saisonen in die Europa League. 2009/’10 überstand die Mannschaft die Gruppenphase mit sechs Siegen, scheiterte in der Zwischenrunde aber an Standard Lüttich. 2010/’11 waren die Gruppengegner Manchester City, Lech Posen und Juventus Turin zu stark. Salzburg wurde nur Gruppenletzter.