Astra Giurgiu: Rumäniens unbekannter Stern

Astra wer? Auch in Salzburg war das Rätselraten nach der Auslosung der Europa League groß. Wer ist neben den bekannten Größen Celtic Glasgow und Dinamo Zagreb der dritte Gruppengegner Astra Giurgiu, auf den Österreichs Meister heute auswärts trifft (21.05 Uhr MESZ, live ORFeins, Sky)?

Es ist kein Wunder, dass der rumänische Cupsieger eine große Unbekannte ist: Astra Giurgiu gibt es auch erst seit zwei Jahren. Oder besser gesagt: Astra gibt es in der 61.000 Einwohner zählenden Stadt an der bulgarischen Grenze erst seit September 2012. Über neun Jahrzehnte war der Verein in Ploiești beheimatet, dem Zentrum der rumänischen Erdölindustrie. 1998 gelang erstmals der Aufstieg in die höchste rumänische Liga. Fünf Jahre lang spielte Astra dort, dann kam es zur Fusion mit dem wesentlich bekannteren Stadtrivalen Petrolul.

Aber die Ehe dauerte nur zwei Jahre, 2005 begann Astra als wieder eigenständiger Verein in der zweiten Liga, kehrte nach einem Zwischenstopp in der dritten Liga 2009 wieder in die Liga 1 zurück. Dort spielt Salzburgs Gegner seit 2012 als Astra Giurgiu, 130 Kilometer von der alten Heimat entfernt.