Salzburgs elfter Anlauf ins Champions-League-Glück

Es ist schon kurios. Unter deutschen Trainern feierte Salzburg seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 die größten Erfolge auf europäischer Ebene. Vor vier Jahren wurde unter Roger Schmidt das Achtelfinale der Europa League erreicht, in diesem Jahr führte Marco Rose seine Mannschaft sogar bis ins Semifinale des kleineren europäischen Bewerbes.

In der Champions League lief es bei Weitem nicht so gut. Unter deutschen Trainern wurde noch nie der Einzug in die letzte Qualifikationsrunde, also ins Play-off, geschafft, während dies mit allen anderen Trainern gelungen ist (siehe Grafik), die sich mit Salzburg versuchen durften. In die Gruppenphase ist allerdings noch niemand mit Red Bull gekommen. In allen zehn Versuchen in den vergangenen 13 Jahren ist Salzburg nicht in die Gruppenphase gekommen.

Schmidt scheiterte 2012 schon in der 2. Runde an Düdelingen, im Jahr darauf war in der 3. Runde gegen Fenerbahce Endstation. In dieser erwischte es die Salzburger auch 2015 unter Peter Zeidler gegen Malmö und vor zwölf Monaten unter Rose gegen HNK Rijeka.