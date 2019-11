Salzburgs Abwehr-Dilemma: "Wir müssen besser verteidigen"

Fahrlässig, falsch und fatal wäre es, St. Pölten zu unterschätzen, hatte Stadionsprecher Didi Ziesel Sekunden vor Anpfiff der Partie gegen den SKN am Samstag gemeint. Die Salzburger dürften diese Warnung allerdings überhört haben. Erstmals überhaupt und als erstes Bundesliga-Team in dieser Saison konnten die Niederösterreicher in der Red-Bull-Arena punkten – und das trotz eines 0:2-Rückstandes.

"Die Mannschaft hat große Moral gezeigt, 100-prozentige Einstellung. Sie hat bis zum letzten Blutstropfen gekämpft. Als ich zur Halbzeit den Ballbesitz 80:20 sah, ist mir leicht schlecht geworden. Wir sind aber nach der Pause zurückgekommen. Das zeichnet die Mannschaft auch aus. Die erste Halbzeit war zu passiv. Mit Passivität kann man hier überhaupt nicht bestehen. Es freut mich unheimlich, dass wir mit etwas Zählbarem nach Hause fahren", war SKN-Trainer Alexander Schmidt zufrieden.