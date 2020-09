Salzburger Saisonstart: Ein Ausfall ohne Nebenwirkungen

Neben Junuzovic fehlen auch die angeschlagenen Karim Adeyemi und Oumar Solet, Dominik Szoboszlai dürfte nach seinen Länderspiel-Einsätzen mit Ungarn eine Pause bekommen. Marsch warnt jedenfalls vor dem Gegner. „Wir müssen auf einen guten Gegner eingestellt sein. Sie haben keine Angst, gegen uns zu spielen“, sagte der Salzburg-Coach über die Wolfsberger. WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer erinnert sich noch gern an die jüngsten beiden Duelle mit den Salzburgern - in der Meistergruppe holten die Kärntner gegen die „Bullen“ zwei Unentschieden. „Wir wollen ähnlich wie im Frühjahr dagegenhalten und ein unangenehmer Gegner sein“, kündigte der Steirer an.