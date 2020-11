Salzburger Eingeständnis: "Das war sehr peinlich von uns"

Wie schon beim 2:6 gegen die Bayern vor zweieinhalb Wochen kassierte man in kürzester Zeit zu viele Tore. War es damals in der Schlussviertelstunde, passierte das Malheur am Samstag in den ersten 15 Minuten nach der Pause. Da leitete Ivan Ljubic (48.) den Gäste-Sieg ein und ließ Jakob Jantscher wie in besten alten (auch Salzburger) Zeiten zwei Tore (53., 59.) folgen. "Wir waren nicht wir, und Sturm hat so gespielt, wie wir spielen wollten. Das war der Grund, warum wir verloren haben", analysierte der ÖFB-Teamtormann im Sky-Interview. Die erste Hälfte sei schon "nicht gut genug" gewesen, in der zweiten dann "sehr viel schiefgegangen". "Es tut richtig weh. Das einzig Positive war, dass keine Zuschauer da waren", sagte Stankovic.