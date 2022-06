Salzburg verpflichtet serbischen Teamverteidiger Pavlovic

Fußball-Meister Salzburg hat seine Abwehr mit der Verpflichtung des serbischen Internationalen Strahinja Pavlovic verstärkt. Der 21-Jährige wechselt vom Ligue-1-Spitzenclub AS Monaco nach Wals-Siezenheim, wie Salzburg am Dienstag mitteilte. Pavlovic unterschrieb demnach einen Vertrag über fünf Jahre bis Juni 2027. Für Serbiens Nationalteam stand der 1,94 m große Verteidiger bisher 20-mal auf dem Spielfeld.

Wie der monegassische Radiosender RMC berichtete, überweist Salzburg sieben Millionen Euro an Monaco. Zwei weitere Millionen könnten zusätzlich via Bonuszahlungen schlagend werden. Pavlovic war von Monaco in den vergangenen Saisonen an seinen Ex-Club Partizan Belgrad, Cercle Brügge und den FC Basel verliehen. Für die Schweizer bestritt er im Frühjahr zehn Ligaspiele.