Salzburg verliert bei Sturm Graz

Am Abwärtstrend in der Bundesliga ( Salzburg ist nun schon seit dem 18. September sieglos) änderte sich auch durch personelle Kontinuität nichts. Vielleicht, weil Moniz wieder das System veränderte - aus einem starren 4-2-3-1 wurde ein variables 4-1-4-1.



Die erste Hälfte des Schlagers Meister gegen Vizemeister war eine Kopie des Spiels in Bilbao - für Salzburg allerdings mit einem konträren Spielverlauf. Im Gegensatz zum Donnerstag, als die Salzburger passiv agiert hatten, die Basken trotz praktisch andauernden Ballbesitzes 35 Minuten völlig ungefährlich waren, gestalteten die Gäste gegen passive Grazer das Spiel, Torchance konnten sie aber keine einzige herausspielen.



In Bilbao hatten die Salzburger aus drei Chancen in Hälfte eins zwei Tore gemacht, am Sonntag kassierten sie aus drei Sturm-Chancen zwei Gegentreffer. Sowohl beim 1:0 durch Weber (25. Minute) als auch beim 2:0 durch Szabics (28.) verhielt sich Salzburgs Hintermannschaft samt Torhüter Gustafsson kollektiv patschert.



Athletic hatte am Donnerstag erst nach dem 0:2 Chancen, auch Salzburg wurde am Sonntag erst bei diesem Spielstand gefährlich. Einen Zarate-Schuss konnte Säumel gerade noch vor der Torlinie wegschlagen (40.).