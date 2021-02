Salzburg übt sich vor der Mammutaufgabe in Zweckoptimismus

Schon mehr als 17 Jahre ist es her, dass Salzburg in einem europäischen Bewerb nach einer Heimspielniederlage im Hinspiel noch aufsteigen konnte. 2003 hieß der Gegner Udinese, die Europa League noch UEFA-Cup und dem SV Wüstenrot Salzburg gelang im Friaul die Sensation. Was also seit dem Einstieg von Red Bull zwei Jahre später nicht mehr gelungen ist, soll endlich umgesetzt werden. Denn die Salzburger haben am Mittwoch kurz nach 13 Uhr mit einer 0:2-Heimniederlage im Trolley den Charterflieger bestiegen, der sie in den Osten Spaniens brachte.