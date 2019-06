Salzburg-Trainingsauftakt mit Rumpftruppe, Schlager vor Abgang

Mit einer Rumpftruppe und der Aussicht auf den nächsten millionenschweren Abgang ist Meister Salzburg als letzter Bundesligist in die Vorbereitung gestartet. Neo-Cheftrainer Jesse Marsch konnte am Montagnachmittag im Trainingszentrum Taxham nur 15 Spieler begrüßen. Zahlreiche Teamspieler waren noch auf Urlaub. Xaver Schlager soll sich indes bereits in Wolfsburg aufhalten.

Der bei der U21-EM engagiert gewesene Mittelfeldspieler dürfte als nächster Profi den Weg in die deutsche Bundesliga finden. Demnach steht der ÖFB-Internationale beim nun von Oliver Glasner trainierten VfL Wolfsburg vor der Vertragsunterschrift, soll laut Sky-Informationen am Montag den Medizincheck absolviert haben. Auch um den mit Mali beim Afrika-Cup weilenden Diadie Samassekou ranken sich wieder Wechselgerüchte.