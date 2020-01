Salzburg: Szoboszlai-Berater schließt Wechsel im Jänner aus

Zuletzt gab es aber mehrere Berichte italienischer Medien, dass Lazio Rom großes Interesse an Szoboszlai hätte. Der italienische Serie-A-Klub wolle den Ungarn schon in diesem Monat verpflichten, wurde vermeldet. Zuletzt wurde geschrieben, dass die Römer Ex-Salzburg-Spieler Valon Berisha, der sich bei Lazio bisher nicht durchsetzen konnte, im Tausch anbieten würden, um so die Transfersumme zu drücken.