Salzburg siegt mit Köpfchen am Tag nach Matthias Jaissle

Und die Salzburger dominierten, wie es zu erwarten war. Altach hatte fünf Neue in der Startelf – und mit Joachim Standfest einen Trainer, der erstmals in seiner Karriere der Chef ist. Die Gastgeber beschränkten sich mit mäßigem Erfolg aufs Verteidigen. Nach einer Flanke von Konate befreite sich Neuzugang Petar Ratkov von Verteidiger Zwischenbrugger und köpfelte ein (34.). Ebenfalls per Kopf besorgte Ratkovs serbischer Landsmann Strahinja Pavlovic das 2:0 (49.).

Die Salzburger hatten Chancen auf das ein oder andere Tor mehr, Altach konnte in den 90 Minuten kaum gefährlich werden.