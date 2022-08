Salzburg schlägt den WAC, Aufsteiger Lustenau feiert Kantersieg

Das Team von Robin Dutt steuert damit auf einen Liga-Fehlstart hin, ist mit zwei Punkten Elfter und damit Vorletzter und das auch nur, weil Schlusslicht Austria Wien mit drei Minuspunkten gestartet ist. Die Wolfsberger, die schon in der vergangenen Saison vier teils deutliche Liga-Niederlagen gegen Salzburg kassiert hatten, reisen nun nach Norwegen, wo am Donnerstag (19.00) das Conference-League-Play-off-Hinspiel bei Molde FK wartet. Red Bull hat am kommenden Samstag Austria Klagenfurt (17.00) zu Gast.

Salzburg übernahm Kommando

Salzburg-Coach Jaissle, der nach einer Mandelentzündung wieder fit an der Seitenlinie stand, ließ seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg in Hartberg unverändert. Bei den Wolfsbergern brachte Dutt nach der erfolgreichen Europacup-Reise auf Malta (4:0 gegen Gzira) unter der Woche vier neue Kräfte. So durfte im Angriff der griechische Neuzugang Nikolaos Vergos erstmals in der Liga von Beginn an stürmen.