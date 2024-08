"Red Bull neu" lädt mit Lijnders zum Niederländer-Abend in Salzburg

Sehr niederländisch wird es ab 20.45 Uhr in Salzburg zugehen. Der einstige Serienmeister startet das Projekt Champions League nach vielen Jahren als Fixstarter wieder in der Quali. Der Gegner Twente Enschede steht für klassischen niederländischen Fußball in einem 4-3-3-System, viele gut ausgebildete, talentierte Kicker und Potenzial für mehr.

In diese Richtung führt Pep Lijnders auch Salzburg. Seit der Verpflichtung von Ralf Rangnick im Jahr 2012 war Red-Bull-Fußball mit zwei Stürmern verbunden, echte Flügelstürmer waren selten.