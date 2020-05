Salzburg muss einem Rückstand nachlaufen

Begonnen hatte das Hinspiel eigentlich noch ausgezeichnet für Salzburg. In der 3. Minute spielt Leonardo Alan herrlich frei. Salzburgs Torjäger schoss ein - 1:0.



Die frühe Führung war eine Parallele zum Duell in der Champions-League-Qualifikation vor einem Jahr. Damals hatte Zarate die Salzburger nach neun Minuten in Führung gebracht.

Doch anders als vor einem Jahr reagierten die Zyprer nicht geschockt. Damals kam Omonia nicht mehr ins Spiel. Erst in der 91. Minute verwandelte LuaLua einen Elfmeter zum 1:1-Endstand.