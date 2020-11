Salzburg ist auch bei den Brunos die Nummer eins

Red Bull Salzburg war nach dem Meistertitel und dem Cupsieg auch bei der Fußballer-Ehrung die Nummer eins im Land. Das Team von Jesse Marsch gewann in sechs Kategorien.

Mit dem LASK und dem WAC wurden auch die schärfsten Herausforderer der Bullen in der vergangenen Saison ausgezeichnet – Alexander Schlager bekam den Bruno für den Tormann der, Shon Weissman schnappte sich die Torjägerkrone. Das „Fest der Spieler“, veranstaltet von der „Vereinigung der Fußballer“ und „younion _ Die Daseinsgewerkschaft“, fand Corona-bedingt als reine TV-Show statt. Der Preis hat den Namen von Bruno Pezzey und ist bei den Fußballern deshalb so beliebt, weil in den Hauptkategorien die Spieler selbst wählen können.

Erling Haaland (jetzt bei Dortmund), freute sich über die Anerkennung: „Danke an alle, die für mich abgestimmt haben. Es ist eine große Ehre, da ich nur ein halbes Jahr in Salzburg gespielt habe, aber es war ein sehr gutes halbes Jahr. Ich bin sehr stolz, diesen Preis zu gewinnen. Harte Arbeit macht sich bezahlt.“

Alexander Schlager, bester Tormann, sagte dankend: „Dieser Preis ist nicht selbstverständlich, ich freue mich sehr.“