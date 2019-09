Salzburg in Torlaune: Die Champions League kann kommen

5:2 gegen den WAC, 6:0 in St. Pölten, 5:0 gegen die Admira, 5:1 bei WSG Tirol, 7:2 gegen Hartberg - fünf Bundesliga-Spiele in Folge hat Salzburg nun schon mindestens je fünf Tore erzielt. Das hat noch keine andere Mannschaft in der 45-jährigen Bundesliga-Geschichte geschafft.

Salzburgs Tormaschinerie, insgesamt hält der Tabellenführer nach sieben Spielen bei unglaublichen 34 Treffern, läuft also auf Hochtouren - zumindest gegen die österreichische Konkurrenz. Wie weit die im Sommer ziemlich neuformierte Mannschaft wirklich ist, wird sich aber erst in der Champions League zeigen.

Am Dienstag geht es in der Eliteliga los - und das gleich mit dem vielleicht wichtigsten Gruppenspiel überhaupt. Belgiens Meister KRC Genk gastiert in Salzburg (21 Uhr, im Liveticker auf kurier.at). Startet Österreichs Meister mit einem Sieg, dann ist in der europäischen Eliteliga vieles möglich. Verliert man zum Auftakt gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner, dann könnte es mit Platz 3 eng werden. Dieser garantiert ja ein Überwintern in der Europa League und ist erklärtes Ziel der Red-Bull-Klubführung.