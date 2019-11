Salzburg in Mattersburg: Geht das Abwehrchaos weiter?

Bevor es am Montag in die süditalienische Metropole geht, steht am Samstag (17 Uhr) noch ein weiteres Pflichtspiel im Osten Österreichs an. Die Salzburger mussten sogar noch weiter als in die Südstadt reisen, wohin Ebreichsdorf wegen der TV-Live-Übertragung ausweichen musste: nämlich bis nach Mattersburg - gemeinsam mit der Fahrt nach Altach die längste Auswärtsreise für den Serienmeister in der Bundesliga (350 Kilometer).

22 Punkte trennen die Salzburger und den Tabellenneunten. Die Rollen sind also vor dem Duell in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga klar verteilt. Den Mattersburgern droht die vierte Niederlage en suite, der Zug in die Meistergruppe scheint abgefahren. Salzburg-Coach Jesse Marsch warnte dennoch: "Es ist schwierig, viele Chancen herauszuspielen."