Salzburg erteilt Hwang-Wechsel nach England erneut eine Absage

Die Ablöse für Hwang laut MOPO „soll bis zu 23 Millionen Pfund betragen, das sind fast 27 Millionen Euro“. Das klingt nach viel Geld, aber es ist eben nur Geld, das Salzburg nach den Spielerverkäufen im Sommer und den mehr als 30 Millionen Einnahmen in dieser Champions-League-Saison nicht nötig hat. Die Saison 2019/’20 wird auch ohne einen weiteren Millionenverkauf so oder so eine finanzielle Rekordsaison werden.

Nach dem Verkauf von Takumi Minamino und dem wohl so gut wie fix feststehenden Abgang von Erling Haaland würde die Salzburger mit Hwang eine dritte Säule im Offensivspiel verlassen, die im Herbst an 23 Toren (neun Treffer, 14 Assists) beteiligt war. Da muss eine Frage erlaubt sein: Kann sich Salzburg in dieser Saison, in der der LASK schon bisher so nah dran ist, und in der nach 22 Runden in der Bundesliga die Punkte geteilt werden, so einen Aderlass leisten?