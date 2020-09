Salzburg-Coach zur Champions League: "Es ist noch viel zu tun"

Die Basis für den Aufstieg in die Gruppenphase der Champions League ist am Dienstag gelegt worden, mehr aber noch nicht: Salzburg geht mit einem 2:1-Vorsprung gegenüber Maccabi Tel Aviv in das Rückspiel im Play-off am 30. September in der Red-Bull-Arena. Der Sieg beim durch die Coronavirus-Epidemie personell geschwächten israelischen Meister fiel aber knapper aus, als es im Vorfeld der Partie erwartet wurde.