Salzburg bastelt an der Zukunft

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! In Salzburg sind sich alle sicher, dass es nach der Verhinderung der Meisterfeier am Donnerstag durch den Sieg von Rapid bei Mattersburg nun am Sonntag in Wr. Neustadt so weit sein wird. "Wir brauchen noch einen Punkt, den wir sicher holen werden", meint etwa Torhüter Alexander Walke. Franz Schiemer kann der neuen Situation sogar positives abgewinnen: "Eine Feier auf dem Spielfeld ist doch sowieso schöner als eine im VIP-Club."



Ein Punkt aus den letzten beiden Partien reicht den Salzburger, um aus eigener Kraft Meister zu werden. Und es gibt nichts, was dagegen spricht, dass man diesen am Sonntag holen wird. Seit fast einem halben Jahr ist das beste Auswärtsteam der Bundesliga in fremden Stadien ungeschlagen. Dazu kommt, dass die Wr. Neustädter 2012 noch kein einziges Heimspiel gewinnen konnten.



Aber selbst, wenn es eine Sensation geben sollte, heißt das noch nicht lange, dass die Salzburger nicht auch bei einer Niederlage Meister sind. Denn Rapid muss im Parallelspiel bei den durchaus heimstarken Kapfenbergern erst einmal gewinnen. Im Herbst ist ihnen das jedenfalls nicht gelungen.