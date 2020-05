Salzburg - Austria: Qualität und Quantität

Die Qual der Wahl im 26-Mann-Kader der Austria ist allerdings sehr groß. "Je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr Ideen fallen einem ein, desto mehr denkt man nach", sagt Stöger. Zumal neben dem sportlichen Aspekt auch der menschliche eine Rolle spielt. "Einige Spieler hätten es sich auch verdient, zu spielen. Aber auf Sicht ist diese Situation für einen Trainer natürlich toll."

Aber jeder bekommt eine Chance. Spieler wie Mader, Koch oder Rogulj, die zu Saisonbeginn noch auf der Bank Platz nehmen mussten, sind mittlerweile Fixgrößen. "Das macht derzeit die Mannschaft aus", sagt Stöger, der in Salzburg zwar auf die gesperrten Rogulj und Holland sowie die Verletzten Alexander Grünwald, Mally und Harrer verzichten muss, dafür aber wieder auf Spielgestalter Jun zurückgreifen kann, dessen Zehenverletzung abgeklungen ist.

Für Stöger ist Salzburg über die Austria zu stellen, obwohl die Wiener mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung in das zweite Saisonduell gehen. "Vom Kader her sind sie noch breiter aufgestellt. Und sie haben kurzfristig in eine ohnehin schon gute Mannschaft noch einmal viel Geld investieren können."