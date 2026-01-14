Sadio Mane schoss Senegal gegen Ägypten ins Finale

Das Nationalteam des Senegal steht als erster Finalist des Afrika Cup fest. Der Champion von 2022 setzte sich am Mittwoch im Halbfinale in Tanger gegen Ägypten mit 1:0 durch und schaltete damit den Rekordsieger des Kontinentalturniers rund um Stürmerstar Mohamed Salah aus.

Zum Matchwinner avancierte der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem platzierten Flachschuss (78.). Der Finalgegner wird ab 21 Uhr zwischen Marokko und Nigeria ermittelt.

Senegal und Ägypten neutralisierten sich über weite Strecken gegenseitig, vor der Pause war überhaupt nur ein Abschluss von Senegals Nicolas Jackson (19.) nennenswert. Sein Teamkollege Kalidou Koulibaly schied früh verletzt aus.