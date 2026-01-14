Fußball

Sadio Mane schoss Senegal gegen Ägypten ins Finale

Mane (rechts) jubelt
Der Ex-Salzburger Sadio Mane traf zum 1:0-Sieg von Senegal gegen Ägypten das Team von Mo Salah. Der zweite Finalist wird zwischen Marokko und Nigeria ermittelt.
14.01.26, 20:35

Das Nationalteam des Senegal steht als erster Finalist des Afrika Cup fest. Der Champion von 2022 setzte sich am Mittwoch im Halbfinale in Tanger gegen Ägypten mit 1:0 durch und schaltete damit den Rekordsieger des Kontinentalturniers rund um Stürmerstar Mohamed Salah aus.

Zum Matchwinner avancierte der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem platzierten Flachschuss (78.). Der Finalgegner wird ab 21 Uhr zwischen Marokko und Nigeria ermittelt.

Senegal und Ägypten neutralisierten sich über weite Strecken gegenseitig, vor der Pause war überhaupt nur ein Abschluss von Senegals Nicolas Jackson (19.) nennenswert. Sein Teamkollege Kalidou Koulibaly schied früh verletzt aus.

Salah blieb hängen

Hart umkämpft ging es nicht nur auf dem Platz zur Sache, auch die Akteure auf den Trainerbänken gerieten zwischenzeitlich aneinander, ehe sich die Lage wieder beruhigte.

Nach Wiederbeginn geizten die Ägypter weiter mit Chancen. Senegal kam zumindest vereinzelt zu Möglichkeiten, wie etwa durch Lamine Camara (57.).

Zur entscheidenden Figur wurde später aber ein Routinier. Saudi-Arabien-Legionär Sadio Mane (33) zog ansatzlos aus fast 20 Metern ab und ließ Ägyptens Tormann Mohamed El-Shenawy keine Chance. Der siebenfache Afrika-Cup-Sieger aus Ägypten erhöhte danach die Offensivbemühungen, konnte sich aber keine große Ausgleichschance erarbeiten.

