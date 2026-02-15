Austria gegen Rapid live: So steht es im Wiener Derby

Das Wiener Derby hat ohnehin genug Brisanz. Bei der 348. Auflage des Klassikers kommen noch zwei spannende Komponenten hinzu: Sowohl die Austria als auch besonders Rapid stecken mitten im Kampf um die Top-6 der Tabelle. Nach Runde 22 kommt die Teilung, nur die obere Hälfte startet in der Meistergruppe - und könnte aufgrund der schwächelnden Konkurrenz noch weit nach vorne blicken.

Zusätzlich hat die Austria die Chance, die historische Krise der Hütteldorfer zu vertiefen. Elf Pflichtspiele sind bereits ohne Rapid-Sieg vergangen, mehr als je zuvor. Für den neuen Rapid-Trainer Hoff Thorup geht es darum, beim Derby-Debüt mit einem Erfolg die Trendwende zu schaffen. Nach einer Niederlage wären die Grünen nur noch Außenseiter im Kampf um die Top-6.

Ebenso brisant: Nach vier Derbys ohne Auswärtsfans sind wieder beide Farben vertreten. 1.600 Rapidler dürfen in die ausverkaufte Generali Arena. Sollte es wie 2024 Ausschreitungen geben, folgen Derbys ohne Auswärtsfans - sowie härtere und längere Strafen der Bundesliga für drei Top-Heimspiele.