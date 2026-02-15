LIVE
Austria gegen Rapid live: So steht es im Wiener Derby

Im 348. Derby geht es um die Nummer 1 von Wien. Und um die Top-6 der Tabelle. Die Austria will Rapid im Duell der Erzrivalen abschütteln.
Alexander Strecha und Alexander Huber
15.02.2026, 16:05

Austria gegen Rapid, mit Ranftl (l.) gegen Wurmbrand

Das Wiener Derby hat ohnehin genug Brisanz. Bei der 348. Auflage des Klassikers kommen noch zwei spannende Komponenten hinzu: Sowohl die Austria als auch besonders Rapid stecken mitten im Kampf um die Top-6 der Tabelle.

Nach Runde 22 kommt die Teilung, nur die obere Hälfte startet in der Meistergruppe - und könnte aufgrund der schwächelnden Konkurrenz noch weit nach vorne blicken.

Hoff Thorup: "Rapid sollte meine Macht beschneiden"

Zusätzlich hat die Austria die Chance, die historische Krise der Hütteldorfer zu vertiefen. Elf Pflichtspiele sind bereits ohne Rapid-Sieg vergangen, mehr als je zuvor.

Für den neuen Rapid-Trainer Hoff Thorup geht es darum, beim Derby-Debüt mit einem Erfolg die Trendwende zu schaffen. Nach einer Niederlage wären die Grünen nur noch Außenseiter im Kampf um die Top-6.

Austria-Routinier Dragovic: "Ein Derby spiele ich auch mit Fieber"

Ebenso brisant: Nach vier Derbys ohne Auswärtsfans sind wieder beide Farben vertreten. 1.600 Rapidler dürfen in die ausverkaufte Generali Arena.

Sollte es wie 2024 Ausschreitungen geben, folgen Derbys ohne Auswärtsfans - sowie härtere und längere Strafen der Bundesliga für drei Top-Heimspiele.

Hier sehen Sie, wie es in Favoriten steht: 

SK Rapid
