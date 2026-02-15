Wiener Derby kurz unterbrochen: Rapid-Fans schießen Leuchtraketen aufs Feld

So lange lief alles friedlich ab im 348. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria. Bis kurz vor Schluss. Ab der 89. Minute schossen die Rapid-Fans Böller und Leuchtraketen auf das Spielfeld und gefährdeten nicht nur die Spieler sondern auch zahlreiche Fans.

Schiedsrichter Markus Hameter unterbrach das Spiel daraufhin und schickte die Mannschaften 40 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in die Kabine. Nach knapp zehn Minuten kamen die Teams dann wieder aufs Feld und das Spiel konnte fortgesetzt werden. Die Austria gewann verdient mit 2:0. Die Aktion der Rapid-"Fans" wird Folgen haben.