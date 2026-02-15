Bundesliga live: Wie schlägt sich Salzburg nach dem 0:2 gegen die Austria?

Im Duell des Vorletzten mit dem Tabellenführer sind die Rollen klar verteilt. Salzburg ist gegen den GAK in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen, in der Hinrunde feierten die „Bullen“ einen 5:0-Heimsieg. Allerdings haben die Ambitionen der Truppe von Trainer Thomas Letsch zum Frühjahrsauftakt mit der Heimpleite gegen die Austria einen Dämpfer erhalten.

Nach dem 1:1 des LASK in Ried und Sturms 0:1 bei der WSG reicht Salzburg ein Punkt, um auch nach dieser Runde an der Spitze zu bleiben.