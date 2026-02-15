LIVE
Fußball

Bundesliga live: Wie schlägt sich Salzburg nach dem 0:2 gegen die Austria?

Im Herbst servierte Salzburg den GAK daheim 5:0 ab. Wie läuft es nun in Graz Liebenau?
Harald Ottawa
15.02.2026, 14:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fordert einen Sieg: Salzburg-Trainer Thomas Letsch

Im Duell des Vorletzten mit dem Tabellenführer  sind die Rollen klar verteilt. Salzburg ist gegen den GAK in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen, in der Hinrunde feierten die „Bullen“ einen 5:0-Heimsieg. Allerdings haben die Ambitionen der Truppe von Trainer Thomas Letsch zum Frühjahrsauftakt mit der Heimpleite gegen die Austria einen Dämpfer erhalten. 

Nach dem 1:1 des LASK in Ried und Sturms 0:1 bei der WSG reicht Salzburg ein Punkt, um auch nach dieser Runde an der Spitze zu bleiben. 

Knalleffekt: Die Austria gewinnt erstmals gegen Salzburg seit 2018

„Diese Begegnung ist nicht mit dem 5:0 vergleichbar, auch weil wir da sehr früh schon in Überzahl gespielt haben. Gleich bleibt aber, dass wir wieder drei Punkte holen wollen“, sagte Salzburg-Trainer Thomas Letsch. 

Beim GAK fehlt  der gesperrte Topscorer Ramiz Harakate. Es gebe einige Varianten, ihn zu ersetzen, „aber in erster Linie müssen wir das über das Kollektiv auffangen“, sagt GAK-Coach Ferdinand Feldhofer.

Bundesliga Red Bull Salzburg
kurier.at, hot  | 

Kommentare