Sadio Mané: Ein Straßenkicker im Fußball-Olymp

Der 20-Jährige war mit vier Millionen Euro Ablöse damals der teuerste Neue. Das war viel Geld für einen Spieler, der mit Metz aus der 2. in die 3. französische Liga abgestiegen war. Das Risiko sollte sich bezahlt machen. Mané wurde zum Prototyp der neuen Klubphilosophie. Durch seinen kometenhaften Aufstieg wurde Salzburg für viele Spieler interessant.

Mané selbst brauchte in Salzburg Zeit. Zunächst stand er im Schatten von Kevin Kampl, der ebenfalls am 31. August 2012 kam. Aber schon bald war zu sehen, welches Potenzial in ihm steckt.

Aufgewachsen ist Mané in Sedhiou, 800 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Dakar. Als Straßenkicker war er in der Kleinstadt im Süden Senegals berühmt. Der Fußball war für ihn die einzige Chance, aus den ärmlichen Verhältnissen zu entfliehen.

Mané musste aber erst viel lernen. Trainingsfleiß war nicht seine Stärke. Auch mit der Pünktlichkeit hatte er seine Probleme. Sein Glück war aber, dass er in Salzburg mit Roger Schmidt auf einen Trainer traf, der schon einmal ein Auge zudrückte.

Bei dessen Nachfolger Adi Hütter war das anders. Für den Vorarlberger hat Disziplin Priorität. Damit hatte Mané Probleme. Und nicht nur das: Nachdem ein versprochener Transfer in eine Topliga zu scheitern drohte, kam es zum Eklat. Der Stürmer kam vor dem Champions-League-Play-off 2014 in Malmö nicht zum Training und wurde suspendiert.