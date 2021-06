Rüstiger Jubilar: Austria- und ÖFB-Legende Robert Sara wird 75

Für einen außergewöhnlichen Geburtstag ließ die Box--Familie soeben ihren außergewöhnlichen früheren Trainer mit Corona-bedingter Verspätung hochleben. Dass Josef Kovarik g’sunde 90 Jahre ist, führt er auf Hantel-Training und gute Pflege („I bin seit 68 Jahren verheiratet“) zurück.

Von Kovariks Boxern wurden 35 Staatsmeistertitel errungen. Ist Josef „Jo Tiger“ Pachler zu Österreichs letztem Profi-Box-Europameister geworden, war Christian Sittler bei Olympia 1976 in die dritte Runde gekommen.

„Das Handtuch ist net zum Wacheln, sondern für Eure Gesundheit da, hab ich den Burschen immer gesagt.“ Was bedeutete, dass er das Handtuch als Zeichen für Kampfabbruch in den Ring warf. „Die Gesundheit war mir das wichtigste.“

Tatsächlich erschienen zu Kovariks 90-er ins Inzersdorfer Sportler-Restaurant von Ex-Amateurchampion Ferdinand Pachler lauter körperlich wie geistig fitte Veteranen. Am Abend wollte jeder in ORF III die Doku mit Sigi Bergmann über Hans Orsolics , 74, sehen.

Anders als Kovariks Boxer war (Ex-)Europameister Orsolics – im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen – in Kämpfe getrieben worden. Mit gesundheitlich wie finanziellen Folgen. Kaum gewonnen waren die Schilling-Millionen schon zerronnen. Dank Bergmann und dem Song „Mei patschertes Leben“ schaffte es Orsolics zwar noch einmal ins Rampenlicht (= in die Hit-Parade) . Dann aber wurde es still um Hanseee, der seine Wohnung, die mit 37 Quadratmetern gleichklein wie ein Boxring ist, kaum verlassen kann.

Zunächst wäre Orsolics, wie Bergmann erzählt, fast Kicker geworden „Aber nach einem bösen Foul an ihn, hat sich der Hansi revanchiert.“ Worauf mit einer einjährigen Sperre die Fußball-„Karriere“ endete, die er beim SV Donau begonnen hatte. Beim selben Verein wie Robert Sara...