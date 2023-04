Wenninger-Rücktritt: Wer vom ÖFB-Sommermärchen 2017 noch übrig ist

Der Juli und der August 2017 gingen als Sommermärchen in die Geschichte des österreichischen Fußballs ein. Die Frauen hatten sich erstmals für ein Großereignis qualifiziert und kamen bei der EM in den Niederlanden ins Semifinale. Immer mehr Kapitel dieses Märchens werden nun geschlossen. Am Mittwoch verkündete Carina Wenninger, dass sie mit Ende der Saison bei AS Roma und dem Team aufhören werde. Dann tritt die 31-jährige Steirerin beim ÖFB eine Stelle im Liga-Management der Frauen-Bundesliga an.