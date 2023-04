Große Auftritte in Fußball-Tempeln

Wenninger war fixer Bestandteil und auch treibende Kraft beim Höhenflug des österreichischen Frauenfußballs. Und sie durfte in den letzten Jahren den Quantensprung des europäischen Frauenfußballs auch hautnah miterleben. Sie spielte in den Fußballtempeln Camp Nou in Barcelona, Old Trafford in Manchester, Olympiastadion in Rom und in der Allianz Arena in München.