Keine Kandidatur: Leo Windtner ab Oktober nicht mehr ÖFB-Präsident

Leo Windtner tritt bei der Ordentlichen Hauptversammlung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am 17. Oktober nicht mehr zur Präsidentenwahl an. Das teilte der Oberösterreicher am Freitag auf Anfrage der APA mit. Er habe dies auch dem Wahlausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Bartosch in einem Schreiben zur Kenntnis gebracht. Demgemäß sei er gerne bereit, mit seinem Rückzug den gewünschten Generationenwechsel im ÖFB-Präsidium einzuleiten.

Windtner führt den mit Abstand größten Sport-Fachverband des Landes seit Februar 2009. Im März hatte der Oberösterreicher noch angekündigt, für weitere vier Jahre zur Verfügung stehen. Offensichtlich fand er dafür im Wahlausschuss, der beinahe identisch mit dem ÖFB-Präsidium ist, aber nicht den nötigen Rückhalt und zog daher seine Kandidatur für das Amt des ÖFB-Präsidenten für die Periode 2021-2025 zurück, zumal diese nur unter der Voraussetzung einer breiten Unterstützung durch das ÖFB-Präsidium erfolgt sei, wie der 70-Jährige erklärte.