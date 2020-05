Rückschläge für Schalke und Dortmund

Schalke 04 und Borussia Dortmund haben im Kampf um die Spitze der deutschen Bundesliga Rückschläge kassiert. Die Schalker unterlagen am Samstag 2:3 (1:1) bei 1899 Hoffenheim und konnten den FC Bayern an der Tabellenspitze damit nicht entscheidend unter Druck setzen.



Der Meister aus Dortmund kam gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinaus. Lorenz-Günther Köstner musste als Coach des VfL Wolfsburg beim 0:1 (0:0) in Nürnberg indes die erste Niederlage nach seiner Amtsübernahme hinnehmen. Hannover gewann gegen Schlusslicht Augsburg 2:0 (1:0), Mönchengladbach trennte sich vom SC Freiburg 1:1 (0:0).