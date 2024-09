Rückkehr zum Jugendklub: Messi zieht es zurck in die Heimat

Lionel Messi könnte nach rund 24 Jahren in die Heimat Argentinien zurückkehren. Der Weltmeister und achtfache Ballon-d'Or-Gewinner war mit 13 aus seiner Heimatstadt Rosario in die Barcelona-Akademie "La Masia" gewechselt. Seine Fußballkarriere hatte der spätere Weltfußballer bei Newell's Old Boys gestartet.