Fokus auf Familie: Roy Hodgson beendet Trainer-Karriere

Roy Hodgson beendet am Sonntag nach 35 Jahren und 21 Stationen seine Karriere als Fußball-Trainer. Der 73-jährige Engländer verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim Premier-League-Klub Crystal Palace nicht und erklärte: "Nach 45 Jahren ist die Zeit gekommen, um abzutreten."

Hodgson war Teamchef von England und der Schweiz, nahm mit seinen Teams an WM- und EM-Endrunden teil und wurde in Schweden und Dänemark Meister. Mit Crystal Palace erreichte Hodgson seit 2017 beachtliche Resultate. Der Außenseiter aus London geriet unter Hodgson nie in Abstiegsnöte und klassierte sich stets zwischen den Rängen 11 und 14. Derzeit liegt Crystal Palace in der Premier League auf Platz 13.