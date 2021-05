Manchester City siegt auch als Meister

Drei Tage nach dem Gewinn des siebten englischen Meistertitels hat Manchester City in der Premier League den nächsten Sieg geholt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Freitagabend in einem teils wilden Spiel mit 4:3 (2:2) beim Tabellen-16. Newcastle United durch. Für den Champions-League-Finalisten war es im 36. Saisonspiel der 26. Sieg. Den Vorsprung auf den Zweiten Manchester United bauten die Citizens zwei Spieltage vor Schluss auf 13 Zähler aus.

Emil Krafth (25. Minute) hatte die Gastgeber zunächst in Führung gebracht, dem Ex-Hoffenheimer Joelinton (45.+6/Foulelfmeter) und Joe Willock (62./Foulelfmeter) gelangen die weiteren Tore für den mutigen Außenseiter. Doch City siegte dank eines Dreierpacks des Spaniers Ferran Torres (42./64./66.). Das erste Tor von Torres hatte Gündogan per Freistoß vorbereitet, das zwischenzeitliche 1:1 gelang dem portugiesischen Abwehrspieler Joao Cancelo (39.).