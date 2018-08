Ronaldos Glanzauftritt beim Debüt auf dem Agnelli-Landsitz

Einstand nach Maß für Cristiano Ronaldo in seiner neuen Turiner Heimat: Im traditionellen Testspiel von Juventus Turin in Villar Perosa gegen den eigenen Nachwuchs erzielte der Superstar nach nur acht Minuten sein erstes Tor im Dress der Bianconeri. Am Ende stand ein 5:0-Erfolg für die A-Mannschaft, das Spiel endete nach einem geplanten "Platzsturm" durch die Fans wie üblich vorzeitig.

Auch abgesehen von seinem Treffer konnte Ronaldo bei seinem 45-minütigen Einsatz überzeugen. Schon vor einigen Tagen hatte Douglas Costa seinem neuen Teamkollegen Tribut gezollt. "Es ist unmöglich, Cristiano im Training zu folgen. Wenn wir ankommen, ist er schon auf dem Platz, wenn wir gehen, trainiert er immer noch. Ich habe noch nie solch einen Spieler gesehen."