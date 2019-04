Ronaldo und Messi: Die Alten sollen es wieder richten

Dieses Duo prägt den Fußball seit einem Jahrzehnt. Zumindest auf Ebene der Klub-Bewerbe ist nichts und niemand über Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu stellen. Dienstagabend, ab 21 Uhr, sollen die berühmtesten Stürmer der Welt ihre Teams erneut zum Aufstieg führen. Der 31-jährige Messi trifft mit Barcelona auf Manchester United und ist nach dem 1:0-Auswärtserfolg im Old Trafford klarer Favorit.

Für den bereits 34-jährigen Ronaldo könnte es härter werden, mit Juventus in Turin nach dem 1:1 in Amsterdam gegen Ajax den Aufstieg in das Halbfinale der Champions League zu fixieren. In der Liga gab es zuletzt mit dem 1:2 gegen SPAL Ferrara die erst zweite Niederlage in der Serie A. Und Ajax hat mit dem 4:1 bei Real bewiesen, dass die jungen Wilden auch auswärts nicht Halt machen vor großen Namen.