Ronaldo-Interview: United kündigt "angemessene Schritte" an

Nach dem aufsehenerregenden TV-Interview von Cristiano Ronaldo hat Manchester United Konsequenzen angekündigt. Welche genau das sind, ließ der englische Premier-League-Klub aber vorerst offen. "Manchester United hat heute Morgen angemessene Schritte als Reaktion auf Cristiano Ronaldos kürzliches Medieninterview eingeleitet", hieß es am Freitag in einer knappen Mitteilung auf der Klubwebsite. "Wir werden das nicht weiter kommentieren, bis dieser Prozess abgeschlossen ist."

Ronaldo, der in den kommenden Tagen bei der WM in Katar im Einsatz ist, hatte in einem Interview mit dem britischen Starmoderator Piers Morgan den Klubverantwortlichen von United und Trainer Erik ten Haag "Verrat" vorgeworfen und die Inhaberfamilie Glazer kritisiert. Die Glazers interessierten sich nicht für den Klub, schimpfte der Portugiese in dem Interview, das beim Sender TalkTV an zwei Abenden ausgestrahlt wurde. Vor Trainer Ten Hag habe er keinen Respekt, weil dieser ihn auch nicht respektiere.