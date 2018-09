Ronaldo eröffnet Juventus-Torkonto mit einem Doppelpack

Erstmals hat Cristiano Ronaldo für seinen neuen Verein Juventus Turin in einem Pflichtspiel getroffen - und dann gleich zwei Mal: Beim 2:1-Heimsieg der Turiner egen den aktuellen Tabellendritten Sassuolo erzielte Ronaldo beide Treffer für die Alte Dame.

Zunächst war der Portugiese nach einem Eckball zur Stelle, als ein Sassuolo-Verteidiger den Ball ungeschickt an die eigene Stange köpfelte - seinen ersten Pflichtspieltreffer für Juventus erzielte Ronaldo aus rund eineinhalb Metern in ein leeres Tor. Nach 65 Minuten bediente Emre Can seinen Mannschaftskollegen dann mustergültig mit einem Steilpass, den Ronaldo per Flachschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck verwandelte.