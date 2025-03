Roland Schmid sagt dem ÖFB ab: "Will nicht Teil einer Muppet-Show sein"

Auch diesmal war der Unternehmer Roland Schmid (48) , der seine Firma IMMOUnited in der vergangenen Woche verkauft hat, ein Kandidat für den ÖFB-Präsidentensessel , präsentierte sich am Dienstag bei einem Hearing.

Warum auch immer es verschoben worden ist, das ist für mich nicht mehr relevant. Die Aussagen der Herren Bartosch und Gartner in der Vorwoche haben bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht und mir deutlich gezeigt: Hier sind Menschen am Werk, mit deren Entscheidungen ich mich nicht identifizieren kann.

Am Freitag tagte der ÖFB und kam zu keinem Ergebnis. Die nächste Sitzung ist jedenfalls für 9. April anberaumt, bis dahin sollen die Namen aller Kandidaten auf dem Tisch sein. Einer wird jedenfalls fehlen: Roland Schmid hat am Sonntagvormittag seine Kandidatur zurückgezogen.

Klare Worte. Das heißt, Sie stehen nicht mehr als Kandidat zur Verfügung?

Ich werde sicher nicht Teil dieser Muppet-Show sein. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt auch konstruktive Mitglieder und Kräfte in diesem Gremium, aber die Mehrzahl der Mitglieder sind Besitzstandswahrer, die an einer positiven Entwicklung im österreichischen Fußball nicht interessiert sind. Ich hätte mir wirklich gut vorstellen können, den ÖFB jetzt auf eine nächste Stufe zu heben. Aber das ist für mich mit so einem Team jetzt undenkbar geworden. Ich bin jemand, der erschaffen, gestalten und verbessern will.