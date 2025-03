Rapid-Fan und interner Kandidat: Er könnte ÖFB-Präsident werden

Dass er ein Kandidat ist, bestreitet er auf Nachfrage nicht: „Ich kann nur sagen, dass ich offenbar von mehreren Kollegen vorgeschlagen wurde“, so Wutzlhofer. Von wem, könne er nicht sagen. Eine jedenfalls enge Bekanntschaft pflegt Wutzlhofer zu jenem Mann, der beim ÖFB seit Jahren im Hintergrund viele Fäden zieht: Generalsekretär Thomas Hollerer . „Die beiden sind Haberer“, sagt ein ÖFB-Insider.

Der Jurist ist in Fußball-Kreisen kein Newcomer , ist er doch seit vielen Jahren Mitglied des Bundesliga-Strafsenats . Der 46-Jährige ist bekennender Rapid-Fan .

Fakt ist: Wutzlhofer hat seinen engen Draht zu Hollerer selbst coram publico dargelegt. Bevor er bei der Generalversammlung des Burgenländischen Fußball-Verbandes am 7. März des Vorjahres als Rechtsmittelreferent in den Vorstand gewählt wurde, warb er vor versammelter Mitgliedschaft für seine Wahl mit den Worten, er könne dank seines guten Drahts zu Thomas Hollerer dafür sorgen, dass der BFV im ÖFB stets Gehör findet.

Über sein Verhältnis zu Thomas Hollerer wollte Wutzlhofer auf KURIER-Nachfrage am Dienstag nichts sagen. Stattdessen verwies er auf die bevorstehende Präsidiumssitzung am Freitag. „Da werde ich mit den Kollegen in Diskussion treten, danach können wir gerne reden.“