Warten auf neuen ÖFB-Präsidenten: Sitzung nach 15 Minuten beendet

Beim ÖFB mahlen die Mühlen langsam. Das war immer schon so und wird bis auf Weiteres auch so bleiben. Der Fußball-Bund wartet damit auch weiterhin auf einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Die erste Sitzung am Freitag im Wiener Hotel Courtyard im Prater war nach 15 Minuten beendet.