Welche Rolle die Bundesliga im ÖFB-Machtkampf spielt

Angeführt wird die Delegation von Christian Ebenbauer . Der Vorstandsvorsitzende der Bundesliga ist auch das einzige hauptamtliche und zugleich wahlberechtigte Mitglied des ÖFB-Präsidiums. Ausgerechnet ihm wird Interesse nachgesagt, als CEO zum ÖFB übersiedeln zu wollen, wenn dort einer der beiden Geschäftsführer gehen muss. Allerdings: Noch ist der Jurist bei der Bundesliga unabkömmlich. Es geht um die Ausschreibung der Medienrechte ab Sommer 2026, die bis Ende März hätte erfolgen sollen, sich nun aber verzögert. „Im Laufe des Aprils“ soll es so weit sein, heißt es auf Anfrage des KURIER.

Ob das wirklich so ist? Ein entsprechender Plan, an Einfluss zu gewinnen, scheiterte erst im April 2023. Damals wollte man Diana Langes-Swarovski, zu dieser Zeit Präsidentin von Bundesliga Klub WSG Tirol, an die Spitze des ÖFB hieven.

Um dies zu verhindern, einigten sich die beiden zerstrittenen Lager im Präsidium damals auf Klaus Mitterdorfer. Der Kärntner blieb als Kompromiss der Mitte nur eineinhalb Jahre im Amt, verzettelte sich im Streit um die beiden zerstrittenen Geschäftsführer, kündigte die Dienstverhältnisse beider und trat schließlich im November zurück.