Kasperltheater beim ÖFB: Der Vorhang fällt noch lange nicht

Mehr als 35.000 Tickets für den Auftakt der WM-Qualifikation gegen Rumänien am 7. Juni hat der ÖFB verkauft. Innerhalb von 30 Stunden. Das Team zieht – auch wenige Tage nach der Enttäuschung in der Nations League gegen Serbien. Umso wichtiger für den Fußball-Bund ist das Match, das heute in einem Wiener Hotel gespielt wird: Die Allmächtigen des ÖFB treten zusammen, um über die Zukunft der Verbandsspitze zu entscheiden.